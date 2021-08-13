Selden zarar gören Kastamonu'ya Pendik'ten yardım eli

Pendik Belediyesi PEAK'ın ardından Kastamonu'daki sel bölgesine bir tır dolusu erzak gönderdi.

Pendik Belediyesi PEAK'ın ardından Kastamonu'daki sel bölgesine bir tır dolusu erzak gönderdi. Yardım tırı dün akşam saatlerinde bölgeye ulaştı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla bölgeye gönderilen yardım tırı dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun selden büyük zarar gören Bozkurt ilçesine ulaştı. 500 koli erzak, 100 battaniye ve 2 bin koli sudan oluşan yardım ile bir nebze olsun sel mağdurlarının yaralarının sarılması hedefleniyor. Öte yandan Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) iki gündür sel bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesiyle arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerini sürdüren ekipler selde mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye ederek bölge halkına destek oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı