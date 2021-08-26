Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı

Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da 69 yaşındaki Havva ile 68 yaşındaki Mustafa Bayraktar çifti, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel sırasında evlerinden ayrılıp bir binanın çatısına çıkarak kurtuldu.

Kastamonu'da 69 yaşındaki Havva ile 68 yaşındaki Mustafa Bayraktar çifti, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel sırasında evlerinden ayrılıp bir binanın çatısına çıkarak kurtuldu.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

Selin geldiğini gören Havva ve Mustafa Çiftçi çifti, evlerinden ayrılarak daha yukarıdaki başka bir apartmana gitti. Çiftin apartmana girmesinin hemen ardından etrafı su bastı.

Girdikleri apartmanda bulunanlarla çatıya çıkan Çiftçi çifti, ertesi gün helikopterle kurtarıldı.

Çiftin evlerinin bulunduğu apartman ise hasar görmesi nedeniyle yıkılma kararı alınan binalar arasında yer alıyor.

Havva Bayraktar, AA muhabirine, evlerinin Ezine Çayı'nın kenarında olduğunu söyledi.

Sel günü sabah erken saatlerden itibaren çayı gözetlediğini belirten Bayraktar, "Gözüm camda. Baktım çay buzdolabı getiriyor. Onu görünce kapımı camımı kapattım, aldım anahtarımı aşağı indim. İndiğimde eşim gelmişti. 50 metre kadar yukarı gittik. Orada bir apartmana girdik. 2-3 merdiven çıktık, arkamızdan su girdi. Hemen 5. kata çıktık." dedi.

Geceyi bu apartmanda geçirdiklerini anlatan Bayraktar, "30 kişiydik orada, sabahladık. Apartmanda misafir ettiler bizi. Çatıya çıktık, sağ su, sol su. Kapkara, çamur gibi, nasıl korkmayalım. Gece çok korktuk. Elektrik yok, su yok, kabus gördük. Sabaha kadar o tomruklar 'küt küt' diye binaya vurdu." diye konuştu.

Ertesi sabah helikopterle kurtarıldıklarını dile getiren Bayraktar, "Helikopterler gelirken, rüzgarı bizi uçurmasın diye bacaya tutunduk. Oradan bizi alıp Abana'ya götürdüler. O kadar korkmuşum ki Abana'yı tanıyamadım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bayraktar ise zor bir gece geçirdiklerini vurguladı.

Evde eşiyle oturduğu sırada polisin, "Arabaları kaldırın, sel gelecek." diye anons geçtiğini aktaran Bayraktar, "Ben de apar topar inip arabayı aldım. Değirmen sokağa arabayı bıraktım. Tekerleklerine kadar su gelmiş. 1,5 metre daha geride bıraksam araba da sele kapılıp gidiyordu." diye konuştu.

Eşiyle birlikte kaçtıklarını dile getiren Bayraktar, "Hemen eve geldim. Aşağıda hanımla buluştuk. Ele ele tutuştuk, yukarıdaki binaya gittik. Oradan çatıya çıktık, kendi binamıza bir daha dönmedik." dedi.

Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı
Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Son dakika haber: Kendini doktor olarak tanıtan kişinin yurtta kalan selzedeleri muayene ettiği belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Erol Bulut Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:37:58. #1.14#

title