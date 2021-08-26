Selden kaçmak için bir binanın çatısına çıkan Bozkurtlu çift helikopterle kurtarıldı

Kastamonu'da 69 yaşındaki Havva ile 68 yaşındaki Mustafa Bayraktar çifti, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel sırasında evlerinden ayrılıp bir binanın çatısına çıkarak kurtuldu.

Kastamonu'da 69 yaşındaki Havva ile 68 yaşındaki Mustafa Bayraktar çifti, Bozkurt ilçesinde yaşanan sel sırasında evlerinden ayrılıp bir binanın çatısına çıkarak kurtuldu.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

Selin geldiğini gören Havva ve Mustafa Çiftçi çifti, evlerinden ayrılarak daha yukarıdaki başka bir apartmana gitti. Çiftin apartmana girmesinin hemen ardından etrafı su bastı.

Girdikleri apartmanda bulunanlarla çatıya çıkan Çiftçi çifti, ertesi gün helikopterle kurtarıldı.

Çiftin evlerinin bulunduğu apartman ise hasar görmesi nedeniyle yıkılma kararı alınan binalar arasında yer alıyor.

Havva Bayraktar, AA muhabirine, evlerinin Ezine Çayı'nın kenarında olduğunu söyledi.

Sel günü sabah erken saatlerden itibaren çayı gözetlediğini belirten Bayraktar, "Gözüm camda. Baktım çay buzdolabı getiriyor. Onu görünce kapımı camımı kapattım, aldım anahtarımı aşağı indim. İndiğimde eşim gelmişti. 50 metre kadar yukarı gittik. Orada bir apartmana girdik. 2-3 merdiven çıktık, arkamızdan su girdi. Hemen 5. kata çıktık." dedi.

Geceyi bu apartmanda geçirdiklerini anlatan Bayraktar, "30 kişiydik orada, sabahladık. Apartmanda misafir ettiler bizi. Çatıya çıktık, sağ su, sol su. Kapkara, çamur gibi, nasıl korkmayalım. Gece çok korktuk. Elektrik yok, su yok, kabus gördük. Sabaha kadar o tomruklar 'küt küt' diye binaya vurdu." diye konuştu.

Ertesi sabah helikopterle kurtarıldıklarını dile getiren Bayraktar, "Helikopterler gelirken, rüzgarı bizi uçurmasın diye bacaya tutunduk. Oradan bizi alıp Abana'ya götürdüler. O kadar korkmuşum ki Abana'yı tanıyamadım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bayraktar ise zor bir gece geçirdiklerini vurguladı.

Evde eşiyle oturduğu sırada polisin, "Arabaları kaldırın, sel gelecek." diye anons geçtiğini aktaran Bayraktar, "Ben de apar topar inip arabayı aldım. Değirmen sokağa arabayı bıraktım. Tekerleklerine kadar su gelmiş. 1,5 metre daha geride bıraksam araba da sele kapılıp gidiyordu." diye konuştu.

Eşiyle birlikte kaçtıklarını dile getiren Bayraktar, "Hemen eve geldim. Aşağıda hanımla buluştuk. Ele ele tutuştuk, yukarıdaki binaya gittik. Oradan çatıya çıktık, kendi binamıza bir daha dönmedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor