Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı
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Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı Van'ın Başkale ilçesinde 31 Temmuz'da sağanak yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç Mahallesinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda ilk ders zili çaldı.

Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde 31 Temmuz'da sağanak yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç Mahallesinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulda ilk ders zili çaldı.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yüz yüze eğitime ara verilen okullarda bugün sabah itibarıyla ilk ders zili çaldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı "İlköğretim Haftası Kutlama" programı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın katılımıyla selden etkilenen Esenyamaç Mahallesinde İlkokul ve Ortaokulunda kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın konuşmasıyla devam etti. Esenyamaç Mahallesi'nde sel afetinin yaşandığını ifade eden kaymakam Solak, "Burada 60'a yakın ev hasar gördü. Bazı ailelerimiz çadırlarda yaşıyor. Eğitim öğretimin açılışını bu köyde yapmak istedik. Hayatın normale döndüğünü görelim hissedelim dedik. Çoğu öğrencilerimiz okula gelmiş. Esenyamaç Mahallemizde konteyner kent kurulacak. Daha sonra kalıcı konutlar yapılacak. Uzun bir süreç var önümüzde yine hep beraber olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Yeni eğitim yılı hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından sınıfları tek tek gezen Kaymakam Solak, öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti. Beraberinde götürdüğü kırtasiye malzemelerinin olduğu paketleri öğrencilere hediye eden Kaymakam Solak, daha sonra okuldan ayrıldı.

Esenyamaç Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Cesur Korkmaz da okulun tekrar açılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı
Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı
Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı
Selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

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