Selden etkilenen çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selden etkilenen çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak

Selden etkilenen çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak -Selin bilançosu ortaya çıktı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa genelinde sağanak yağışlardan 18 bin dönüm tarım alanı zarar görürken, sadece Kestel ilçesinde 12 bin dönüm arazi, 17 baş kuzu, 58 arılı kovan ve 400...

24.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:12

Selden etkilenen çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak

-Selin bilançosu ortaya çıktı

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa genelinde sağanak yağışlardan 18 bin dönüm tarım alanı zarar görürken, sadece Kestel ilçesinde 12 bin dönüm arazi, 17 baş kuzu, 58 arılı kovan ve 400 kanatlı hayvan zarar gördü. Mağdur olan çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 milyon lira destek sağlanılacaktır" dedi.

Bursa'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar, bazı bölge ve ilçelerde ise felakete sebep oldu. Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin halen arama çalışmalarının devam ettiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yaşanan sel felaketinde vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vakit kaybetmeden Bursa'ya geldi. Şu anda dört bölgede 216 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri çalışmalara destek veriyor. Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri, yol ve altyapı zararları tespit edilmiş olup, bina hasar tespiti, tarım hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin ilgili kurumlar saha çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar çalışmalarına hal-i hazırda devam etmekte olup, Kızılay, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından mağdur olan vatandaşlarımıza 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Bölgede enerji verilmeyen yerleşim yeri bulunmamaktadır. 7 adet 112 ekibi,4 adet UMKE ekibi olmak üzere toplam 11 ekip ve 41 sağlık personeli görevlendirilmiştir" dedi.

Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12 ekip, 24 personel ile hasar tespit çalışmaları başlatıldığını ifade eden Esgin, "Dudaklı Mahallesinde 107 bina kontrol edilmiş 6 ağır hasarlı, 22 hafif hasarlı ve 79 hasarsız bina tespit edilmiştir. Kayacık Mahallesinde ise 30 bina kontrol edilmiş, 1 az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Orhangazi Bayırköy Mahallesinde de 60 ev kontrol edilmiş 1 az hasarlı, Yenisölöz Mahallesinde 17 hasarsız 2 az hasarlı bina, Narlıdere Mahallesinde 1 istinat duvarının yıkıldığı hasarlı bina olmadığı, Barakfakih OSB'de 10 fabrikada yapılan incelemelerde binaların hasarsız olduğu; İznik Müşküle mahallemizde ağır hasarlı 1 adet kerpiç bina tespit edilmiştir. Bölgede 74 adet iş makinesi ile alt yapı ve teknik destek çalışmaları hali hazırda devam etmektedir. Ayrıca BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi 57 personel ve 53 iş makinesi ile alt yapı çalışmalarına destek vermektedir" diye konuştu.

Etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları 26 ekip 52 personel ile çalışmalar yürütüldüğünü belirten Esgin, "Bursa İl Defterdarlığı tarafından zarar tespit çalışmalarına hali hazırda devam edilmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira acil yardım ödeneği İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından Bursa Valiliği emrine gönderilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek anlamında 12 ekip 24 personel çalışmalarına başlamıştır. Kestel ilçesinde 12 bin dönüm tarım alanı, 17 adet kuzu, 58 adet arılı kovan ve 400 adet kanatlı hayvan zarar gördü. İznik ilçesinde 3 bin 250 dönüm tarım alanı, Gürsu İlçesinde 5 bin dönüm tarım alanı, Yenişehir ilçesinde 7 bin 250 dönüm tarım alanı, İnegöl ilçesinde 2 bin 500 dönüm tarım alanı, Orhangazi ilçesinde ise 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda mağdur olan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2 milyon lira maddi destek sağlanılacaktır" şeklinde konuştu.

Esgin, Bursa'dan hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen her zaman vatandaşının yanında olan başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yaşanan sel felaketinin mahal yerine bizzat gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Selden etkilenen çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2020 Çarşamba
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Selden etkilenen çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:13:25. #1.15#
title