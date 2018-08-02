Selde Telef Olan Hayvanlar Sular Çekilince Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar'da önceki gün meydana gelen sel felaketinde telef olan 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvanın leşleri, sular çekilince ortaya çıktı.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer ve Yaylabağı beldeleri ile bir çok köyü önceki gün yağan sağanak yağmur sonucu sel basmıştı. Baskında 70 ev selden etkilenirken 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Sel sularının götürdüğü hayvanlar suların çekilmesiyle ortaya çıktı.