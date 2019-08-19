Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu (2)
İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi.
19.08.2019 14:22
İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi,
ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.
ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.
Kaynak: DHA