Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
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Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi nedeniyle üzeri taş ve toprak ile kaplanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in mezarı, komandolar tarafından temizlendi.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi nedeniyle üzeri taş ve toprak ile kaplanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in mezarı, komandolar tarafından temizlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Eylül 2016'da, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in mezarının da bulunduğu Abana-Bozkurt Şehitlik Anıtı, selde hasar gördü. Abana- Bozkurt yolunda bulunan anıt ve şehit Şenel'in mezarı ile eski Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın mezarı, selin getirdiği taş ve molozlar ile kaplandı. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekipleri, şehit askerin ve eski belediye başkanın mezarında temizlik çalışması başlattı. Askerler, şehit askerin mezarını ve anıtı iş makinesi ile yapılan çalışmada elleriyle temizledi.

Şehit kabrinin toprak ve taş yığınları arasında kaldığını görünce yetkililere bilgi verdiklerini söyleyen Ozan Karanacak, "İlçeye yardım için gelmiştik. Şehidimizin mezarlığının toprak ve taş içinde kaldığını görünce jandarmamızdan yardım istedik. Geldiler ve çalışmalarına devam ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ
Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: SELDE MOLOZLARIN ALTINDA KALAN ŞEHİT MEZARINI ASKERLER TEMİZLEDİ - Haberler
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