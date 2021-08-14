Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor
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Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos Perşembe günü yaşanan sel sonrası kaybolan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos Perşembe günü yaşanan sel sonrası kaybolan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek'in bulunması için çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak yağış sonrası tünel suyla doldu.

Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 450 metre uzunluğundaki HES tünelinde beş gün boyunca aralıksız kayıp isçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Su altı ekipleri, Büyüksehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 210 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler kayıp isçiyi arıyor.

4 günlük aranın ardından tekrar etkili olan yağmur bölgede yeniden sele neden oldu. Beş gün boyunca devam eden çalışmaların ardından boşaltılan su sel gelmesi sonucu dere taşarak yeniden tüneli doldurdu.

Ekiple çalışmaları güçlükle sürdürürken kayıp olan işçi hala bulunamadı.

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 9. günde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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