Selde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor
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Selde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Erzurum'un İspir ilçesinde dün etkili olan selde kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

25.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:49

Erzurum'un İspir ilçesinde dün etkili olan selde kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçede etkili olan yoğun sağanağın ardından Çamlıkaya Mahallesi merkezi ile Cindere, Bıçakçıgilindere Boğusundere ve diğer derelerde sel oluştu.

Selin beraberinde getirdiği yığınlar, Çamlıkaya Mahallesi ve mezra yollarını ulaşıma kapattı.

Kapanan yolların açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçede ayrıca Çamlıkaya Mahallesi Kageç bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangında, Şefket Bıçakçı'ya ait bir ahır ve içinde 90 bağ ot olan samanlık ve Nevzat Bıçakçıya ait iki adet kom kiler zarar gördü.

Selde kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

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