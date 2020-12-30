Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm
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Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm

30.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:18

Malatya'da çok sayıda suçtan sabıka kaydı olan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Taş, eşi Selda Taş'ı 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla başından vurarak öldürdü. Katil Mehmet Taş'ın ifadesinde, "Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabaha karşı Malatya'nın Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Birçok suçu bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında tartışma çıktı.

CİNAYETİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLEDİ

Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"EŞİM BENİ ALDATIYORDU"

Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, "Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm" dediği belirtildi.

Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm

"BABAMIZ UYUŞTURUCU KULLANIRDI"

Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı. Çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dedi. Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.

Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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