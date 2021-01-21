Selçuk Tepeli kimdir? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?
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Selçuk Tepeli kimdir? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

21.01.2021 21:16 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:21
Selçuk Tepeli kimdir? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından FOX TV'de FOX haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli de Portakal kadar ilgi görmüştür. Kullandığı dil ve verdiği örneklerle, yaptığı yorumlarla dikkat çeken Selçuk Tepeli kimdir? FOX haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli?

Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri Selçuk Tepeli, FOX Haber'de başarıyla haber sunmakta ve haberlere, gündeme yaptığı yorumlarla dikkat çekmektedir. İşte Selçuk Tepeli hayatı ve biyografisi!

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğmuştur ve 47 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı.

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