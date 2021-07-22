Selçuk Tektaş eşi kim? Merve Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş'ın kaç çocuğu var?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 20 günüdür koronavirüs ile mücadele ediyordu. Dün gece ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alişan cenaze töreni sonrası "Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" dedi. 2009 yılında evlendiği Merve Tektaş kimdir? Merve Tektaş kaç yaşında?