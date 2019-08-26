Selçuk'ta kaçak kazı operasyonu

26.08.2019 14:38

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yaptığını belirledikleri 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Atatürk Mahallesi Arvalya mevkisinde kaçak kazı yapıldığı belirtilen bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda B.A, S.E, C.Ş, R.C. ve N.N, kazı yaptıkları esnada, suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA