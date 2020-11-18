Selçuk: "Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir."
18.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:42
Selçuk: "Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.
Selçuk: "Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş