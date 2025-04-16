Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu mu? Selçuk Kozağaçlı neden tahliye oldu?

2017'den bu yana hapiste olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi. Selçuk Kozağaçlı neden tahliye oldu? Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu mu?

SELÇUK KOZAĞAÇLI TAHLİYE OLDU MU?

Kozağaçlı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

2017 yılından beri tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

8 yıldır cezaevinde bulunan Kozağaçlı'nın hükmü şubat ayında tamamlanmıştı.

İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesi, Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklanan biri TKP'li 6 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti. Tahliye olanları bekleyenler Selçuk Kozağaçlı'yı da karşıladı. Cezaevinin önünde bekleyenler Kozağaçlı'ya çiçek verdi.