Selçuk Belediyesinden yangınlarda etkilenen hayvanlara destek
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Selçuk Belediyesinden yangınlarda etkilenen hayvanlara destek

Selçuk Belediyesinden yangınlarda etkilenen hayvanlara destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selçuk Belediyesi, orman yangınından etkilenen Marmaris Armutalan mevkiine Haybulans gönderirken, Haybulans ve veteriner hekim yangından etkilenen can dostların tedavisine destek oluyor.

Selçuk Belediyesi, orman yangınından etkilenen Marmaris Armutalan mevkiine Haybulans gönderirken, Haybulans ve veteriner hekim yangından etkilenen can dostların tedavisine destek oluyor.

Selçuk Belediyesi, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen orman yangınlarının yarasını sarmak için harekete geçti. Yangından ağaçlar kadar hayvanların da etkilenmesi sebebiyle, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kent sokaklarında faaliyet gösteren Haybulans orman yangınından etkilenen bölgelerden Marmaris Armutalan mevkiine gitti. Bölgede HAYTAP tarafından kurulan sahra hastanesinde konuşlanan Haybulans, yangından etkilenen can dostların tedavisine destek olmanın yanı sıra medikal malzeme ve mama desteği sundu. - İZMİR

Selçuk Belediyesinden yangınlarda etkilenen hayvanlara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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