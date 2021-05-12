Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!
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Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoya tepki paylaşımı, Instagram tarafından 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı. Mesajının kaldırılmasına öfkelenen Bayraktar, ''Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Burak Duvarı'nda toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoyu Instagram hesabından paylaşarak, İsrail'in Filistin'de masum sivilleri ve Mescidi Aksa'yı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

'NEFRET SÖYLEMİ' GEREKÇESİYLE KALDIRILDI

Bayraktar'ın paylaşımı kısa süre sonra İnstagram tarafından 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırıldı. Paylaşımının Instagram tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Bayraktar, attığı tweet ile öfkesini dile getirdi.

INSTAGRAM'A YÜKLENDİ

Twitter hesabından Instagram'a yüklenen Selçuk Bayraktar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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