Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoya tepki paylaşımı, Instagram tarafından 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı. Mesajının kaldırılmasına öfkelenen Bayraktar, ''Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.