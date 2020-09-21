Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
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Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu.

21.09.2020 01:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 02:06

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

İSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Bayraktar bir kampanya başlatarak TEKNOFEST paydaşlarının da kampanyaya destek vermesini umut ettiğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Eylül ayının TEKNOFEST ayı olduğunu söyleyen Bayraktar: " Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor." dedi.

Konuşmasına devam eden Bayraktar şunları aktardı: Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için, Teknofest paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz, Baykar adına 5.000 tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız." dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı: "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz." dedi.

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

Kaynak: İHA

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