Selcan Asyalı kimdir? Selcan Asyalı hayatı ve biyografisi! Selcan Asyalı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Selcan Asyalı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Selcan Asyalı hakkında merak edilenler. Selcan Asyalı hayatı ve biyografisi. Selcan Asyalı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selcan Asyalı merak konusu oldu. İşte Selcan Asyalı hakkında merak edilen Selcan Asyalı kimdir, Selcan Asyalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELCAN ASYALI KİMDİR?

1984 yılında Artvin'de doğdumlu olan Selcan Asyalı, 16 yaşındayken lösemili çocuklar yararına Kütahya'da düzenlenen bir organizasyonda ilk kez sahneye çıktı. Profesyonel olarak ise 18 yaşından beri sahnelerde yer alan Selcan Asyalı, Gazi Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda 4 yıl korolara katılarak müzik çalışmalarında bulundu.

Selcan Asyalı

Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle "Helal Et" adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı. Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi isimlerle çalıştı.

Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner'e ait olan "Seni Severdim" şarkısıyla yapmıştır. İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur'a, bestesi Ayla Çelik'e ait olan "Helal Et" adlı şarkıyla yapmıştır. 2017 yılının yaz aylarında ise "Zor Gibi" şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur. Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.

2017'de ise "Zor Gibi" şarkısının video klibi, dinleyicilere sunuldu.

Selcan Asyalı Şarkıları

• "Helal Et" Albümü (2016-Avrupa Müzik) Şarkıları

• Zor Gibi, Helal Et,

• Seni Severdim,

• Bal Dudak,

• Ben Böyle Gidemem,

• İkimizden Öte,

• Az Zehir Az da Bal