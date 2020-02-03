Selami Şahin Ve Bülent Ersoy'dan muhteşem gala!

03.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:36

Sahne öncesinde birlikte kameraların karşısına geçerek muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Ersoy ve Şahin, gazino kültürünün yeniden yükselişe geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

''Yine zafer yine zafer yine zaferdiyerek'' sozlerine başlayan Diva,''Yeni yeni gazinolarin açılışları beni son derece umutlandirip, mutlu ediyor. Zira gazino kültürü, eglence kültürü daha geniş platformlara ve daha genis kitlelere ulaşıyor. Aslında bu memnuniyetimin içerisinde Allah esirgesin yaşanılabilirbuyukrizikolardaoluşabililirdi. Şoyleki; böyle yeni yeni yerlere ayak alıştırmak epeyce meşatkkatlidir ve star üstü star olmayı gerektirir. Bu şeref nacizane bendenize tevdi edildi .... Bendenizde 50 senedir meslegimde hep zafer kazanmis bir sanatkar olarakhemen kabul ettim bu teklifi. Ben her zaman hep zorlarin kadını olmuşumdur. Nitekimustaların ustası büyük Müzeyyen Senar veBüyük Zeki Müren'le beraber bu konularda hep zafer kazanmış baş komutanlarızdır bizler.'' dedi.

Usta sanatçı Selami Şahin ise:" Bülent hanım benim eskimeyen dostumdur. Aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük mutluluk. Basından arkadaşlarımızı allah başımızdan eksik etmesin. Her zaman söylüyorum biz sizlerle varız. Teşekkür ederim. " sözlerini dile getirdi. Öte yandan röportaj sonunda Bülent Ersoy'un elini öperek nezaketini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Röportajın ardından gecenin açılışını dillere pelesenk olan besteleri ile yapan usta sanatçı Selami Şahin,Baştan Başa Sen albümünde yer alan Nerde Akşam Orda Sabah şarkısını seslendirmeden önce şu sözleri söyledi:" Yeni mekan hayırlı olsun. Yaptığımız animasyon klibimiz büyük ilgi gördü. Çok mutluyum. Çizgi karakterimi insanlar çok beğendi. Şimdi Nerde Akşam Orda Sabah şarkımızı hep beraber seslendirelim."

Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor, Nerde Akşam Orda Sabah, Boşvere Boşvere gibi şarkılarıyla açılış gecesinde nostaljik bir rüzgar estiren Selami Şahin, performansını davullar eşliğinde seslendirdiği ''Sefam Olsun'' ile noktaladı.

Selami Şahin'den mikrofonu devralıp açılış gecesini müzikal bir şölene dönüştüren Diva Bülent Ersoy, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performans sergiledi. Türk müziğinin en nadide eserlerinden özel olarak seçtiği parçaları yorumlayarak başladığı sahnesinde her dakika biraz daha devleşen Ersoy, mekanı tıka basa dolduran müzikseverleri adeta mest etti. Şarkılarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle de geceye damgasını vuran Diva, iki farklı sahne elbisesi giyerek bir süre önce koyduğu kıyafet yasağınıda kaldırdı. Nur Yerlitaş ve Gülşah Saraçoğlu tarafından hazırlanan sahne kıyafetleriyle büyük beğei toplayan Diva'nın sahnesi sık sık alkış yağmurlarıyla kesildi.

Kaynak: Bültenler