Selami Şahin'den unutulmaz yeni yıl kutlaması
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Selami Şahin'den unutulmaz yeni yıl kutlaması

Türk müziğinin usta bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, yeni yılı Kıbrıs Arkın Colony Hotel'de yüzlerce Girneli hayranı ile birlikte karşıladı

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41
Selami Şahin'den unutulmaz yeni yıl kutlaması

Geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren , "Sana Merhaba Dedim" şarkısında davul şov ekibinin gerçekleştirdiği muhteşem performans ile 2020 yılına sahnede alkışlarla girdi.

Selami Şahin'i izlemeye gelenler arasında; eşi Didem Şahin, Erol , Varol Kaynar gibi isimlerin yanı sıra ve cemiyet hayatından birçok kişi vardı.

Kaynak: Snob Magazin

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