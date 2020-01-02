Selami Şahin'den unutulmaz yeni yıl kutlaması

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41

Geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Selami Şahin, "Sana Merhaba Dedim" şarkısında davul şov ekibinin gerçekleştirdiği muhteşem performans ile 2020 yılına sahnede alkışlarla girdi.

Selami Şahin'i izlemeye gelenler arasında; eşi Didem Şahin, Erol Kaynar, Varol Kaynar gibi isimlerin yanı sıra spor ve cemiyet hayatından birçok kişi vardı.



