Selami Şahin'den erken yılbaşı coşkusu
Duayen sanatçı Selami Şahin, geçtiğimiz hafta sonu Denizli ve ardından Ankara'da sevenleriyle hasret giderdi
Cuma akşamı Denizli Anemon Otel'de, iş, spor, cemiyet dünyasından yaklaşık 700 kişinin katıldığı gecede sahne alan sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi.& ;
Selami Şahin Denizli'de gençlere taş çıkardı!
Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak enerjisi ile kendine hayran bırakan Selami Şahin, Boşvere Boşvere şarkısında dans şov yaptı.& ;
Bir sonraki akşam Ankara Jolly Joker'de hayranlarıyla buluşan sanatçı, Başkentlilere muhteşem bir gece yaşatarak şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.& ;
2019'un en yoğun konseri!
Kapıda kuyrukların oluştuğu başkent Ankara'da Selami Şahin, sahneden 'Özledim' şarkısını yurt dışında olan eşi Didem Şahin'e armağan etti.