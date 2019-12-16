Selami Şahin'den erken yılbaşı coşkusu

16.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:39

Cuma akşamı Denizli Anemon Otel'de, iş, spor, cemiyet dünyasından yaklaşık 700 kişinin katıldığı gecede sahne alan sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi.& ;

Selami Şahin Denizli'de gençlere taş çıkardı!





Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak enerjisi ile kendine hayran bırakan Selami Şahin, Boşvere Boşvere şarkısında dans şov yaptı.& ;





Bir sonraki akşam Ankara Jolly Joker'de hayranlarıyla buluşan sanatçı, Başkentlilere muhteşem bir gece yaşatarak şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.& ;





2019'un en yoğun konseri!





Kapıda kuyrukların oluştuğu başkent Ankara'da Selami Şahin, sahneden 'Özledim' şarkısını yurt dışında olan eşi Didem Şahin'e armağan etti.



