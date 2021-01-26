Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya'nın partneri Selahattin Paşalı'nın dizileri nelerdir?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde, Arda Yenilmez karakterini canlandıran Selahattin Paşalı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selahattin Paşalı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdi. 2020'de Aşk 101 dizisinde Osman karakterini canlandırdı. Selahattin Paşalı, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Selahattin Paşalı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Alp) (TV Dizisi)