Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen kaç yaşında ve nereli? Selahattin Gülen MİT tarafından Kenya'dan getirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FETÖ'nün önemli bir isminin yakalandığını ismin daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Yakalanan ismin Selahattin Gülen olduğu açıklandı. FETÖ'cü Selahattin Gülen MİT tarafından yurda getirildi. Peki, Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen kaç yaşında ve nereli? Selahattin Gülen MİT tarafından Kenya'dan getirildi!

FETÖ elebaşı olan Fethullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen'in MİT'in başarılı operasyonu sonrasında yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Vatandaşlar ise Selahaddin Gülen kimdir, nerede yakalandı sorusuna yanıt aradı.

SELAHADDİN GÜLEN KİMDİR?

FETÖ'cü Selahaddin Gülen'in uzunca bir süredir öğretmenlik yaptığı biliniyordu. 3 Mayıs'tan bu yana FETÖ'cü hainden haber alamadığını duyuran eşi Seriyye Gülen'in Kenya'da saklandığı bilgisi verilmişti. Vatan haini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni olan ve yurt dışında firarda olan bir diğer FETÖ'cü Kemal Gülen de Kenya'da öğretmenlik yapan Selahattin Gülen'den haber alamadıklarını doğrulamıştı.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.