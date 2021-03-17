Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı
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Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı

17.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı

Tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Demirtaş'ın mahkemede Atatürk'ün akıllara kazınan "Bir Türk dünyaya bedeldir" sözünü değiştirip "Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

14 NİSAN'A ERTELENDİ

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Demirtaş ile cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Demirtaş'ın avukatları beyanda bulundu. Kısa aranın ardından mahkeme, ara kararı açıkladı. Buna göre mahkeme, sanık Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Mahkemesinde açılan iddianamenin dosya arasına alınmasına hükmetti. Duruşma, 14 Nisan'a ertelendi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak, Demirtaş hakkındaki AİHM Büyük Dairenin vermiş olduğu kararın Türkçe tercümesinin istenmesine hükmeden mahkeme, bir sonraki celse sanık ve müdafilerinin reddihakim taleplerinin değerlendirilmesine karar verdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE GÖNDERME YAPTI

Mahkeme heyetine karşı söz alan Demirtaş, savunmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü değiştirerek kullandı. "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye." diyen Demirtaş'ın bu ifadeleri dikkat çekti.

SÖZÜN ASLI; BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu ziyaretindeki kışla ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür. Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.

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