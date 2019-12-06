Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş kimdir? Baba Tahir Demirtaş kimdir?

06.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:37

HDP lideri Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 yılından bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Anne ve babası Sadiye, Tahir Demirtaş çifti, oğullarını ziyarete gittikleri sırada Edirne yakınlarında trafik kazası geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Sadiye ve Tahir Demirtaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte detaylar…

SADİYE DEMİRTAŞ KİMDİR?

Anne Demirtaş, Elazığ, Palu'da doğdu. Eskiden yaygın olduğu gibi küçük yaşlarda gelin gitti ve şu anki eşi Tahir Demirtaş ile evlendi. Bu evlilikten Aygül, Nurettin, Bahar, Nurcan Demirtaş Türkmen, Şadiye ve Selahattin dünyaya geldi. Çocukların okuması için eşi çalışırken kendisi de dikişler dikip el işleri yaptı. Bir açıklamasında çok maddi sıkıntılar çektiklerini dile getirmiştir.

Çocuklarına karşı korumacı bir tavrı olan anne Demirtaş ve eşinin genellikle Zazaca, çocuklarla ise sadece Türkçe konuştukları biliniyor.

TAHİR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Eşi Sadiye Demirtaş gibi Tahir Demirtaş'da Elazığ Paluludur. Tahir Demirtaş, gençlik yıllarında önce fırıncılık yapmış, daha sonra da Köy Hizmetleri'nde çalışmaya başlamıştır. 33 yıllık şantiye şefliği sırasında, Diyarbakır'ın köylerine su götürmüş. Başarılı olduğu bu işten gurur duyduğunu da açıklamıştır.

2005 yılında emekli olduktan sonra, Şehitlik Mahallesi'nde Demirtaş Bakkaliyesi'ni açan Demirtaş, bu kazanç kapısında pek başarılı olamayınca 2-3 yıl sonra bakkalın yerine tesisatçı dükkanı açar. Hatta burada Selahattin Demirtaş'ın da çalıştığını ifade eder.