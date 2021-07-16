Sela nedir, neden ve ne zaman okunur? Selanın Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

15 Temmuz zaferinin 5. yılında da her yıl 15 Temmuz'da olduğu gibi saat 00:13'de camilerden eş zamanlı olarak sela okutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için okutulan selanın vatandaşlar için anlamı oldukça farklıdır. 15 Temmuz 2016 gecesi (FETÖ) terör örgütüne karşı hain darbe girişimi, milletin iradesi ile geri püskürtülmüş ve bu zaferin ardından her 15 Temmuz gecesi hem şehitleri hatırlamak, hem de o günleri unutmamak için sela her yıl 15 Temmuz'da okutulmaya devam edilmiştir.

15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimi milletin iradesiyle geri püskürtülmüş ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasının ardından her 15 Temmuz gecesi tıpkı o gece olduğu gibi camilerden eş zamanlı olarak sela okunmaya devam edildi. Bu bağlamda okutulan selanın vatandaşlar tarafından ayrı bir önemi olmakta. Son dönemde selanın anlamını merak etmekte ve internette aratılmaktadır. Peki, Diyanet işlerine göre sela nedir ve sela ne zaman okunur? Selanın anlamı nedir?

SELA NEDİR, NE ZAMAN OKUNUR?

Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; "es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu vesselâmu aleyke ya seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn, ve selâmun ale'l-murselîn, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn" şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: "Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selam bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah'adır."

Salâ, Hz. Peygambere (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Hz. Peygambere (s.a.s.) çeşitli durumlarda salât-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzâb, 33/56; Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saâdette ne de ilk dönemlerde câmilerde salâ okunmuştur. Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salât getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok salâ metni var olagelmiştir.

Sonuç itibarıyla dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla salâ okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dinî açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.

İlk sala ise Miladi 1300 yılında Memlüklü Sultan Melik'ün Nasır tarafından verilmiştir. Bu sala Cuma namazı öncesinde verilmekteydi. 1389 yılında Melikü's Salih b. Eşref akşam ezanı hariç bütün ezanlardan sonra sala verme emri vermiştir.

Sala Dilkeşhaveran makamında okunmaktadır. Genellikle vakit namazının makamına uygun şekilde okunmaktadır.

Sala adeti de ezan gibi iki müezzin tarafından icra edilmektedir. Günümüzde ise kandillerde, Cuma namazı öncesinde ve cenaze bildirimi esnasında okunmaktadır.

SELA'NIN ARAPÇA OKUNUŞU

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah,

Es Selatü ves-selamu aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya habiballah.

Es-Selatü vesselamu aleyk.

Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)

SELA'NIN TÜRKÇE ANLAMI



Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir.