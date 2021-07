Sela nedir, neden ve ne zaman okunur? Selanın Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

15 Temmuz zaferinin 5. yılında da her yıl 15 Temmuz'da olduğu gibi saat 00:13'de camilerden eş zamanlı olarak sela okutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için okutulan selanın vatandaşlar için anlamı oldukça farklıdır. 15 Temmuz 2016 gecesi (FETÖ) terör örgütüne karşı hain darbe girişimi, milletin iradesi ile geri püskürtülmüş ve bu zaferin ardından her 15 Temmuz gecesi hem şehitleri hatırlamak, hem de o günleri unutmamak için sela her yıl 15 Temmuz'da okutulmaya devam edilmiştir.