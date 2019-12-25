Sel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı

25.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:12

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde sel suları Kadirli-Ceyhan-Adana karayolunu ulaşıma kapattı.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Ceyhan ve Adana'yı birbirine bağlayan karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kadirli-Adana karayolu Çatalhöyük mevkisinde bulunan Çatalca Deresi taştı. Sulama kanalları ve arklar da taşınca Avcılar köyünden geçen Kadirli-Adana karayolu adeta göle dönüştü. Sel sularından dolayı kapanan yol üzerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ve karayollarına bağlı ekipler, Kadirli'den Adana'ya gitmek isteyen vatandaşları Kadirli-Kozan-Adana karayoluna yönlendirdi. Ancak Adana-İmamoğlu ilçesi arasında bulunan Mustafalar mevkisinde sel sularından dolayı yol çökünce Adana-Kozan yolu da ulaşıma kapandı.



Kadirli-Adana karayolu üzerinde bulunan Çatalhöyük ve Avcılar köylerinde yarım metreyi bulan sel suları nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Jandarma bölgede çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA