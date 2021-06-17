Sel sulama kanallarına zarar verdi
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Sel sulama kanallarına zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener - Haberler | Güncel

Sel sulama kanallarına zarar verdi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dolu yağışı ile birlikte meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dolu yağışı ile birlikte meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü.

Sel sulama kanallarına zarar verdi

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dolu yağışı ile birlikte meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dolu yağışı ile birlikte meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde geçtiğimiz gün etkisini gösteren yağmur yağışı yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Hacıilyas köyü ve Bazlamaç köyü sele teslim oldu. Meydana gelen selde sulama kanalları zarar gördü.

Sel sulama kanallarına zarar verdi
Sel sulama kanallarına zarar verdi
Sel sulama kanallarına zarar verdi
Sel sulama kanallarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener

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