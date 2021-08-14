KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
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KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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