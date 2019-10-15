"Sel felaketinin izleri siliniyor"

15.10.2019 18:04

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, "Yaşadığımız sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz." dedi.

Akgül, ilçede 23-24 Ağustos tarihlerinde yaşanan sel sonrası bölgede büyük hasar oluştuğunu hatırlattı.

Ekiplerin yaraları sarmak için seferber olduğunu vurgulayan Akgül, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Salıpazarı Belediyesi olarak sel felaketinden sonra iş makinelerimiz ve personelimiz aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz." dedi.

Akgül, beton, asfalt ve stabilize yol bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Şehir merkezimiz dahil, öncelik sırasına göre mahallelerimizde çalışmalarımız planlanan şekliyle devam ediyor. Grup yollarımızda ulaşım sorunu yok. Mahalle yollarımızda heyelan kaldırma, yol açma, bakım ve onarım çalışmalarımız selin yaşandığı günden bu güne devam ediyor. İş makinelerimiz ve personelimiz büyük özveri içerisinde ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedirler."diye konuştu.

Kaynak: AA