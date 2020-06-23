Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
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Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bölgedeki altyapı sorununun 15-20 yıldır yaşandığını dile getiren İmamoğlu, "Bu sorunu inşallah bu yaz halledeceğiz" dedi.

Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
23.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:36

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan derenin taşması sonucu bazı sokakları sel suları bastı. Evlerin bodrum katlarını su basarken, 30-32 yaşlarında Suriyeli bir vatandaş hayatını kaybetti.

İMAMOĞLU BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ALTYAPI SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZMEMİZ LAZIM"

"Bizim tam da bugün İstanbul'da 38 noktada başlattığımız çalışmalardan biri de buraydı. Şantiyeler kuruldu çalışmalar başladı. İstanbul'un kronik hale gelmiş noktalarından biri de Haramidere. Altyapı sorunu yaşanıyor ve bunun gibi birkaç noktada da su baskını riski var. Yaklaşık bu sorun burada 15-20 yıldır yaşanıyor. Bu sorunu inşallah bu yaz halledeceğiz. Kalıcı olarak bu sorunu çözmemiz lazım.

"YENİ BİR PROJE YAPILDI"

Sorunun çözümü için plan proje yapıldı. Yapılaşmayla ilgili problemlerin yarattığı altyapı sorunlarını arkadaşlarım çözecekler. Bir Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. Burada Sayın Valimiz gezi bir takım tespitler yaptı. Biz de tespitler yaptık. Bunların hepsini birleştirip bir çözüm bulacağız.

Öncelik insanların bu akşam konaklaması ve bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi ve evlerinin tekrar sıhhatli bir şekilde girebilmeleri noktasında iş birliği yapacağız"

Güncel Manşet

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