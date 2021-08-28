Sel enkazından çıkartılan "Bozkurt"u yardım aracı şoförü sahiplendi
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Sel enkazından çıkartılan "Bozkurt"u yardım aracı şoförü sahiplendi

Sel enkazından çıkartılan 'Bozkurt'u yardım aracı şoförü sahiplendi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hizmet veren mobil yardım araçlarından birinin şoförü olan Hakan Akbolat, molozlar arasından bulunan yavru köpeğe sahip çıktı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hizmet veren mobil yardım araçlarından birinin şoförü olan Hakan Akbolat, molozlar arasından bulunan yavru köpeğe sahip çıktı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı.

Bölgeye gelen çok sayıda gönüllü, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Su ve çamur altında kalan binaları temizleyen ekipler, bu sırada karşılaştıkları selden etkilenen hayvanlara da yardım elini uzatıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında molozların arasında bulunan bir köpek yavrusu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede bulunan mobil yardım araçlarından birinin şoförü Akbolat tarafından sahiplenildi.

Yardım aracının konuşlandırıldığı yerin yanındaki boş alana "Bozkurt" ismini verdiği köpek için arkadaşlarıyla kulübe yapan Akbolat, fırsat buldukça birlikte oyunlar da oynuyor.

Akbolat, AA muhabirine, "Yolun iyilik olsun" temasıyla afet bölgesine geldiklerini söyledi.

Bölgede görev alan gönüllüler ve afetzedelere yemek ikramında bulunduklarını belirten Akbolat, "Arama kurtarma ekiplerinin köpek yavrusu bulduğunu duydum. Onu sahiplenmek istedim ve aldım. Yavru köpeğin bakımını üstlendim." dedi.

Bir süre daha bölgede kalacaklarını dile getiren Akbolat, "Burada kaldığımız sürece rahat etsin diye arkadaşlarla birlikte bir kulübe yaptık. Akşamları orada kalıyor. Gündüzleri de bizle zaman geçiriyor. Birlikte oynuyoruz, zaman geçiriyoruz. Ailemizin bir parçası oldu." diye konuştu.

Kendileri için özel bir misafir olduğunu vurgulayan Akbolat, şunları kaydetti:

"Her canlının bir sorumluluğu, hesabının üstümüzde olduğu bilincinden hareketle bu yavrunun bakımını üstlendim. Bu da bizim emanetimiz. Arama kurtarma ekibindeki arkadaşlar yaralı şekilde sel bölgesinden çıkarmışlar. Aşı ve tedavisini yaptık, ardından bakımını üstlendik. Burada durduğumuz sürece bakımını yapacağım. Giderken de götüreceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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