Sel bölgesinde deniz iki renk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel bölgesinde deniz iki renk

Sel bölgesinde deniz iki renk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel sularının vurduğu ve büyük hasar alan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine çayı çamur renginde Karadeniz'e akıyor.

Sel sularının vurduğu ve büyük hasar alan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine çayı çamur renginde Karadeniz'e akıyor. Çayın deniz ile ile birleştiği alanda Karadeniz iki renk oldu.

Sel sularının vurduğu Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçenin merkezinden geçen Ezine Çayı ile sel sularının geldiği ilk günden bu yana çamur renginde akıyor. Karadeniz'e akan çamur sebebiyle, adeta deniz iki renge büründü. Denizin üzerinde oluşan iki renk drone ile havadan görüntülendi. - KASTAMONU

Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk
Sel bölgesinde deniz iki renk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selde mahsur kaldı, öldü sanılan anne mucize kurtuluşu anlattı: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
Selde mahsur kaldı, öldü sanılan anne mucize kurtuluşu anlattı: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
Sel bölgesinden yürek sızlatan kare! Olası ölüleri bulmak için kadavra köpekleri çalışıyor
Sel bölgesinden yürek sızlatan kare! Olası ölüleri bulmak için kadavra köpekleri çalışıyor
Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Mehmet Şimşek Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Aytaç Şaşmaz Burcu Esmersoy Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel bölgesinde deniz iki renk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:45:19. #1.15#

title