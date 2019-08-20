SEL BASKININDA HAYATINI KAYBEDEN "CİCİ BABA" İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

20.08.2019 09:38

İstanbul 'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Gülek 'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.Gülek'in 6 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenildiYakınları çevresinde "Cici Baba" olarak tanınan Gülek'in ölümü polis merkezinden gelen telefonla öğrendi.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Gülek'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gülek'in 6 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Yakınları çevresinde "Cici Baba" olarak tanınan Gülek'in ölümünü polis merkezinden gelen telefonla öğrendi.

KIŞ AYLARINI KARDEŞİNİN EVİNDE GEÇİRİYORMUŞ...

Ordu'nun Kumru ilçesinden olan Sezai Gülek (59) bir süre memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Kasımpaşa'da bir otelde kalan Gülek, çeşitli işlerde çalıştı, seyyar satıcılık yaptı. Alkol problemi olduğu öğrenilen Gülek, bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Daha çok Beyoğlu ve Kasımpaşa çevresinde yaşayan Gülek, kış aylarında 5 kardeşinden biri olan ve İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Cevat Gülek'in yanına gidiyordu. Havanın soğuk olduğu dönemlerde günlerini kardeşinin evinde geçiriyordu. İnşaat işleriyle uğraşan Cevat Gülek, ağabeyine birkaç iş ayarladı ancak Sezai Gülek bu işlerde çalışmadı. "Cici Baba" sadece kış aylarında kardeşinin yanına gidiyor ve tekrar sokaklara dönüyordu.

ACI GERÇEĞİ ADLİ TIPTA ÖĞRENDİLER

Hiç evlilik yapmadığı öğrenilen ve yaklaşık 6 senedir sokaklarda yaşayan Gülek, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybetti. Unkapanı'nda kalmadığını bildikleri yakınları, hayatını kaybeden kişinin o olabileceğini hiç akıllarına getirmediklerini söylediler. Polis merkezinden aldıkları telefonla durumu öğrenen yakınları, teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Gülek'in yeğeni, cenazeyi teslim alarak memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine götürdü. Gülek bugün öğle namazında Kayabaşı köyünde bulunan camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.



Görüntü Dökümü:

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-Gülek'in fotoğrafı

-Olay günü çekilen görüntüler



Kaynak: DHA