Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 3. bölüm fragmanı izle! Seksenler 4. fragmanı yayınlandı mı?
Ekranları sevilen dizisi Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 3. bölüm fragmanı izle! Seksenler son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler Seksenler 3. bölüm fragmanı izle, Seksenler 4. fragmanı yayınlandı mı, Seksenler yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
SEKSENLER KONUSU NE?
Her hafta yayımlanan dizi Seksenlerin konusu: Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…
SEKSENLER OYUNCULARI
Özlem Türkad - Rukiye
Reha Özcan - Metin
İlker Ayrık - Çağatay
Zeynep Demirel - Amelie
Şoray Uzun - Ahmet
Ayşe Tolga - Gülden
Onur Dilber - Rıza
Berat Yenilmez - Sami
Begüm Öner - Elvan
Ceyhun Fersoy - Şahin
Necmi Yapıcı - Mesut
Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar
Ali Konuk - Bekir
Erdem Baş - Aret
Hakan Bulut - Ali
Deniz Oral - Hilmi
Eray Yasin Işık - Nevzat
Baran Karaoğlan - Tuncer
Zeki Yılmaz - Levent
Bektaş Erdoğan - Semih