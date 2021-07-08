Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 3. bölüm fragmanı izle! Seksenler 4. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 3. bölüm fragmanı izle! Seksenler son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler Seksenler 3. bölüm fragmanı izle, Seksenler 4. fragmanı yayınlandı mı, Seksenler yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

SEKSENLER OYUNCULARI KİM?

Rasim Öztekin - Fehmi Özdemir

Özlem Türkad - Rukiye Özdemir

Şoray Uzun - Ahmet Özdemir

Yasemin Çonka - Nazlı Özdemir

İlker Ayrık - Çağatay Özdemir

SEKSENLER KONUSU NE?

Türkiye'nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.

SEKSENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!