Seksenler Pastacı Sami kimdir? Seksenler Berat Yenilmez kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Pastacı Sami karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Berat Yenilmez hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Berat Yenilmez kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Pastacı Sami kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Berat Yenilmez, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Pastacı Sami kimdir? Seksenler Berat Yenilmez kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER PASTACI SAMİKİMDİR?

Pastacı Sami, şivesiyle, babacanlığıyla ve cömertliğiyle hemen hemen mahallede herkesin borçlandığı sevilen birisidir.

BERAT YENİLMEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ekim 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: Adapazarı

Berat Yenilmez Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur.

Oyunlar

• Rosa Lüksemburg

• Kuyruklu Yıldız Altında

• Suç ve Ceza

• Hasır Şapka

• Hürrem Sultan

Dizileri

• Ev Yapımı (2020) - (Kendisi)

• Seksenler (2019-) - Sami

• Erkenci Kuş (2018-2019) - Nihat Aydın

• Sevda'nın Bahçesi (2017)

• Seksenler (2012-2017) - Sami

• Avrupa Yakası

• Çılgın Kanal

• Kurtlar Vadisi Terör - Komutan

• Ramazan Güzeldir

• Hayat Kavgam

• Gurbet Kadını

• Sırlar Dünyası

• Biz Size Aşık Olduk

• Ruhsar

• Böyle mi Olacaktı

• Ak Saçlı Delikanlılar

Filmleri

• Kurbanlık (Sinema filmi)

• Yanılgılar (Kısa film)

• Gönül Yarası (Sinema filmi)

• Bana Masal Anlatma (Sinema filmi)

• Kara Bela (Sinema filmi)

• Kırk Yalan (Sinema filmi)