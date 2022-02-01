Seksenler Nazlı neden ayrıldı? Seksenler Nazlı kim, gerçek adı nedir?
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TRT 1 ekranlarının gündüz kuşağı yapımı olan Seksenler dizisi, konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Dizide rol alan Yasemin Çonka'nın bu sezon ekranlarda görünmemesi sık sık araştırılıyor. Nazlı karakterini canlandıran Yasemin Çonka neden yok? Seksenler Nazlı neden ayrıldı? Seksenler Nazlı kim, gerçek adı nedir?
Seksenler Nazlı neden ayrıldı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi, yeni sezon bölümlerile devam ediyor. Seksenler'de bazı sevilen karakterlerin görünmemesi nedeniyle pek çok soruya da yanıt aranıyor. Bu kapsamda, Seksenler Nazlı neden ayrıldı? Seksenler Nazlı yok mu, nerede, neden yok izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Seksenler Nazlı kim, gerçek adı nedir?
Ahmet'in kardeşi, Çağatay'ın ablasıdır, evin ortanca çocuğu ve tek kızıdır. Ergun Plak ile evlenip sonra boşanmışlardır. Hilmi Bey'in yanında müdür yardımcısı olarak çalışmış, daha sonra şirket Hilmi Bey yüzünden batınca işsiz kalmıştır. Niyazi ile evlendikten sonra Niyazi'nin İzmir Devlet Tiyatroları'nda iş bulması üzerine Niyazi ile İzmir'e taşınmıştır.
Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Yasemin Çonka'nın başka bir yapımda yer alacağı iddialar arasında. Ancak resmi bir açıklama bulunmamakta.
Yasemin Çonka (18 Şubat 1972; İstanbul), Türk dizi oyuncusu. Seksenler dizisinde "Nazlı" karakteri ile tanınmıştır.
1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.
Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı.
1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.
1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide oynadı.
Yasemin Çonka evli olup, Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır.
2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ile başrolde oynadı.
Reha Özcan - METİN ÖĞRETMEN
İlker Ayrık - ÇAĞATAY
Zeynep Demirel - AMELİE
Şoray Uzun - AHMET
Ayşe Tolga - GÜLDEN
Onur Dilber - RIZA AMİR
Berat Yenilmez - PASTACI SAMİ