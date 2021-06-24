Seksenler Metin Hoca kimdir? Seksenler Reha Özcan kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Metin Hoca karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Reha Özcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Reha Özcan kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Metin Hoca kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Reha Özcan, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Metin Hoca kimdir? Seksenler Reha Özcan kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER METİN HOCA KİMDİR?

Liseye yeni gelen edebiyat hocası. Kırk beş yaşlarında hayatını eğitime adamış, idealist yenilikçi bir öğretmendir. Öğrenciler ile tanışır tanışmaz güçlü bir iletişim kurar ve onların zamanla hayatlarını değiştirecek biridir. Metin Hoca'nın sıra dışı ve eğlenceli bir üslubu vardır, dersleri de bu sıra dışı tarzıyla anlatıp, öğrencilerin dikkatini çeker.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Temmuz 1965

Kaç yaşında: 55yaşında

Nereli: Bingöl

Boy: 1,84 m

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde, Bingöl'de doğdu. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmıştır. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.