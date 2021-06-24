Seksenler Gülden kimdir? Seksenler Ayşe Tolga kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Gülden karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Ayşe Tolga hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Ayşe Tolga kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Gülden kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Ayşe Tolga, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Gülden kimdir? Seksenler Ayşe Tolga kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER GÜLDENKİMDİR?

Ahmet'in aynı yaşlardaki eşi Gülden, iyi bir kadın olmakla beraber, bütün anneler gibi bir yandan çocuklarına da kol kanat gerer.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Haziran 1973

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,72 m

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır. 1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'da parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir. Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, Atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metodları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.