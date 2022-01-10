Seksenler Emel 'Yeliz Bozkurt' kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Seksenler Emel kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Trt 1 ekranlarının nostaljik dizilerinden Seksenler'in yeni oyuncularından Rıza amirin karısı diziye geri döndü.

SEKSENLER EMEL KİMDİR?

Hafta içi hergün yayımlanan Seksenler dizisinde Rıza amirin karısı rolünde olan Emel karakteri, uzun bir süredir yoktu. Hasta annesine bakmak için memlekete gittiği söylenen Rıza Amirin karısı Emel annesi vefat edince tekrar mahalleye döndü. Emel'i canlandıran isim Yeliz Bozkurt'tur.

Yeliz Bozkurt 1984 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sunuculuk ve Oyunculuk eğitimleri alan oyuncu Kamu Yönetimi mezunudur.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sunuculuk ve oyunculuk eğitimleri alan Yeliz Bozkurt, üniversite eğitimini kamu yönetimi üzerine bitirmiştir. Bir çok Tv kanalında sunuculuk yapan Yeliz Bozkurt tiyatro oyunculuğuda yapmaktadır. Çeşitli reklam tanıtım filmlerinde ve sinema filmlerinde ve çeşitli projelerde yer alan oyuncu Yeliz Bozkurt, tasarımcıdır. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan ve moda haftalarında defileler düzenleyen oyuncumuz Yeliz Bozkurt yaşamına Paris'te ve İstanbul'da devam etmektedir.

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