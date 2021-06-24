Seksenler Amelie kimdir? Seksenler Zeynep Demirel kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Amelie karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Zeynep Demirel hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Zeynep Demirel kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Amelie kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Zeynep Demirel, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Amelie kimdir? Seksenler Zeynep Demirel kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER AMELİEKİMDİR?

Çağatay'ın Belçika'da tanışıp evlendiği yeni gelin... İyi bir eğitim almış öğretmen olarak Belçika'da çalışmıştır. Çağatay'a aşık olduktan sonra evlenmişler ve her şeyden vazgeçerek Türkiye'ye gelmiştir. Şimdi kendini Özdemir Ailesi'ne sevdirmeye çalışacaktır. Belçika'da bir Türk komşusundan Türk mutfağını ve âdetlerini öğrenmiştir. Geldikten sonra da bilmediği birçok şeyi telefon ile arayarak Nazmiye ablasına soracaktır. Onun Türk yemekleri konusunda bu kadar yetenekli olması Rukiye'ye sürpriz olur.

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1989

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Zeynep Kübra Sever Demirel "2009 Miss Belçika" güzeli. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.

Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında bir kız çocuğu oldu.