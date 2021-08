Seks itirafıyla ağızları açık bıraktı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve model Carmen Electra, cinsel yaşamı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Electra, "Tam bir seks delisiyim" dedi. İşte detaylar...

Bir zamanların Sahil Güvenlik (Baywatch) güzeli olarak tanınan Carmen Electra (49), uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Dünyaca ünlü oyuncu uzun süren sessizliğini bozdu. ABD'de bir TV programına katılan Carmen Electra, cinsel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

"SEKSE DÜŞKÜNÜM"

Carmen Electra, "Sekse düşkün biriyim. Sevişmenin gevşetici etkisi beni huzurlu yapıyor. Yatakta partnerimin vahşi olmasını tercih ediyorum. Yaşım ilerlemiş olabilir ama enerjimi henüz kaybetmedim" ifadelerini kullandı.

Asıl adı Tara 'Patrick' olan seksi yıldız, 1991 yılında sahne adını Carmen Electra olarak değiştirmişti.

49 yaşındaki oyuncu, "Çok da akıllı olmayan sevgililerden bıktım" dedi. Electra, çok ünlü olmayan bir adamla da romantik bir ilişki yaşayabileceğini ama "kuş beyinli" diye tanımladığı kişilerle yakın olmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Carmen Electra, 1998-1999 yılları arasında Dennis Rodman ve 2003-2007 yılları arasında Dave Navarro ile evli kalmıştı.

Electra, bir zamanlar Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinde oynuyordu,

Carmen Electra'nın kadrosunda yer aldığı bazı projeler

An American Vampire Story, (1997)

Good Burger, (1997)

Starstruck, (1998)

The Chosen One: Legend of the Raven, (1998)

The Mating Habits of the Earthbound Human, (1999)

Christmas Vacation 2000, (1999)

The Great White Dope, (2000) (kısa içerikli)

Korkunç Bir Film, (2000)

Welcome to Hollywood, (2000) (belgesel)

Sol Goode, (2001)

Perfume, (2001)

Get Over It, (2001)

Rent Control, (2002)

Naked Movie, (2002)

Whacked!, (2002)

Uptown Girls, (2003)

My Bosss Daughter, (2003)

Starsky ve Hutch, (2004)

Mr. 3000, (2004) (Cameo)

Monster İsland, (2004)

Max Havoc: Curse of the Dragon, (2004)

Dirty Love, (2005)

Lil Pimp, (2005) (voice)

Searching for Bobby D, (2005)

Getting Played (2005)

Sürüsüne Bereket 2, (2005)

Date Movie, (2006)

Korkunç Bir Film 4, (2006)

American Dreams, (2006) (Cameo)

I Want Candy, (2007)

Meet The Spartans,(2008)

Full of It, (2006)

Hot Tamale, (2006)

National Lampoons Pledge This!, (2006)

Beyond Legend: Johnny Kakota, (2006)

Christmas in Wonderland(2007)

Epic Movie (2007).

Kaynak: Snob Magazin