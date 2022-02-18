Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! İmkansız Bir Aşk Denir sözleri!

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ŞEKERSİZ - İMKANSIZ BİR AŞK DENİR SÖZLERİ!

Milyon yıldız içinde soluk mavi bir nokta

Yaşamak güçleşiyor neler açtın başıma

Anlatsam şu derdimi küçücük çocuklara

Baya gülerler ama olsun belki iyi gelir

***

Görmem sanmıştım seni yanında o adamla

Gündüz bir şey hissetmedim, gece bıçak karnıma

Benim de elimi bir başkası tutabilir

Beraber verdiğimiz sözleri kim ne bilir ?

***

Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma

Madem sana söylediğim her şey gider boşluğa

Yazsam bu hikayeyi alsam gömsem toprağa

Yıllar sonra bulunur, ''İmkansız Bir Aşk'' denir.

ŞEKERSİZ - İMKANSIZ BİR AŞK DENİR DİNLE!

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