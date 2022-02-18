Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! İmkansız Bir Aşk Denir sözleri!
- Güncelleme:
İmkansız Bir Aşk Denir sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Şekersiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan İmkansız Bir Aşk Denir şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir mp3 indir Peki, Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! Şekersiz İmkansız Bir Aşk Denir sözleri! İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözü! İşte detaylar...
Şekersiz İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, İmkansız Bir Aşk Denir şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Şekersiz İmkansız Bir Aşk Denir şarkısı sözleri...
ŞEKERSİZ - İMKANSIZ BİR AŞK DENİR SÖZLERİ!
Milyon yıldız içinde soluk mavi bir nokta
Yaşamak güçleşiyor neler açtın başıma
Anlatsam şu derdimi küçücük çocuklara
Baya gülerler ama olsun belki iyi gelir
***
Görmem sanmıştım seni yanında o adamla
Gündüz bir şey hissetmedim, gece bıçak karnıma
Benim de elimi bir başkası tutabilir
Beraber verdiğimiz sözleri kim ne bilir ?
***
Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma
Madem sana söylediğim her şey gider boşluğa
Yazsam bu hikayeyi alsam gömsem toprağa
Yıllar sonra bulunur, ''İmkansız Bir Aşk'' denir.