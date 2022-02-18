Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! İmkansız Bir Aşk Denir sözleri! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! İmkansız Bir Aşk Denir sözleri!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! İmkansız Bir Aşk Denir sözleri!

İmkansız Bir Aşk Denir sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Şekersiz'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan İmkansız Bir Aşk Denir şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir mp3 indir Peki, Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri! Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir dinle! Şekersiz İmkansız Bir Aşk Denir sözleri! İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözü! İşte detaylar...

Şekersiz İmkansız Bir Aşk Denir şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, İmkansız Bir Aşk Denir şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Şekersiz - İmkansız Bir Aşk Denir mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Şekersiz İmkansız Bir Aşk Denir şarkısı sözleri...

ŞEKERSİZ - İMKANSIZ BİR AŞK DENİR SÖZLERİ!

Milyon yıldız içinde soluk mavi bir nokta

Yaşamak güçleşiyor neler açtın başıma

Anlatsam şu derdimi küçücük çocuklara

Baya gülerler ama olsun belki iyi gelir

***

Görmem sanmıştım seni yanında o adamla

Gündüz bir şey hissetmedim, gece bıçak karnıma

Benim de elimi bir başkası tutabilir

Beraber verdiğimiz sözleri kim ne bilir ?

***

Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma

Madem sana söylediğim her şey gider boşluğa

Yazsam bu hikayeyi alsam gömsem toprağa

Yıllar sonra bulunur, ''İmkansız Bir Aşk'' denir.

ŞEKERSİZ - İMKANSIZ BİR AŞK DENİR DİNLE!

Haberler.com - Gündem

Şarkı Sözü, Şarkı, Gündem - Longtail, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title