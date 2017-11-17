Seka Deniz Düğün Salonu Açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seka Deniz Düğün Salonu açılış yapmaya hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da katılacağı, 18 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan düğün salonun açılışı, iki sporcunun nikah merasimi ile yapılacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Deniz Düğün Salonu açılışı, Kağıtspor'un karate dünya şampiyonu sporcusu Umay Tokcan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karate dünya şampiyonu sporcusu Burak Uygun'un düğünü ile yapılacak. Seka Sahil Deniz düğün salonunun açılışının yapılacağı Nikah merasimine Başkan İbrahim Karaosmanoğlu da katılacak. 400 kişilik kapasiteye sahip olan Seka Sahil Restoran'ın önündeki iskelede yapılan düğün salonu yılın 12 ayı hizmet verebilecek. Halka açık düğün salonu, açılır kapanır mekanizma sayesinde isteyen düğün sahiplerine yazın açık havada düğün yapma fırsatı sunuyor. Seka Deniz Düğün Salonu, düğün ve özel günlerde yapılacak organizasyonlar için konuklarını bekliyor. Rezervasyon için 0262 325 23 19 nolu telefondan bilgi alınabiliyor. - KOCAELİ