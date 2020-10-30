Sehven ne demektir? Sehven niçin kullanılır? Sehven TDK'ya göre anlamı nedir?
30.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:01
Son yıllarda çoğu insan tarafından sık kullanılmaya başlayan Sehven kelimesi sık sık araştırılmaktadır. Peki Sehven kelimesi ne demektir? Niçin kullanılmaktadır? TDK anlamı nedir?
Sehven kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Uzun yıllar boyunca kullanılan Sehven kelimesi günlük hayatımıza da yer almaya başlamıştır. Türk Dil Kurumu'na göre birçok anlam içeren bu kelime yanılgı anlamında kullanılmaktadır. Peki TDK'ya göre ne demektir? Sehven ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde....
SEHVEN NE DEMEKTİR? TDK'ya GÖRE ANLAMI NEDİR?
Sehven dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan, yanlışlıkla olan anlamına gelmektedir.
Sehven kelimesi dilimize Arapçadan gelmiştir. Sehven dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan, kişinin istemeyerek yaptığı olaylardır.