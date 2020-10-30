Sehven ne demektir? Sehven niçin kullanılır? Sehven TDK'ya göre anlamı nedir?

Son yıllarda çoğu insan tarafından sık kullanılmaya başlayan Sehven kelimesi sık sık araştırılmaktadır. Peki Sehven kelimesi ne demektir? Niçin kullanılmaktadır? TDK anlamı nedir?