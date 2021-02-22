Sehven ne demek? Sehven anlamı ne?
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Sehven ne demek? Sehven anlamı ne?

22.02.2021 08:56 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:00
Sehven ne demek? Sehven anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Sehven, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Sehven ne demek? Sehven anlamı ne? İşte, Sehven kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Sehven kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Sehven anlamı ne? Sehven ne demek?

SEHVEN NE DEMEK?

Sehven kelimesi İngilizce'dir ve "Pazartesi" demektir.

Sehven (zarf, eskimiş, (se'hven), Arapça sehven):

Dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlıkla.

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