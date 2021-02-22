Sehven ne demek? Sehven anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Sehven, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Sehven ne demek? Sehven anlamı ne? İşte, Sehven kelimesin anlamı!