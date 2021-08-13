ŞEHRİN YENİ MERKEZİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

ŞEHRİN YENİ MERKEZİ YÜKSELMEYE BAŞLADIHendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Başpınar mahallesinde inşa edilen Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesinin yükselmeye başladığını ifade ederek, "Seçim beyannamemizde yer alan Bilimsel Araştırma Merkezi ve kütüphane projemizi...

ŞEHRİN YENİ MERKEZİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Başpınar mahallesinde inşa edilen Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesinin yükselmeye başladığını ifade ederek, "Seçim beyannamemizde yer alan Bilimsel Araştırma Merkezi ve kütüphane projemizi de entegre ettiğimiz bu merkez her alanda fark yaratacak" dedi.

TEMEL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şehit Gökhan Yaşartürk Caddesindeki 2564 metrekarelik arazideki hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgiler veren Başkan Babaoğlu, 1. kısım alt temel beton döküm işleminin yapıldığını ifade ederek, "Temel üstü kirişlerin betonu da dökülecek. Önümüzdeki hafta temel içi dolgu işlemine başlanılacaktır. Dolgu işleminden sonra temel etrafı drenaj uygulaması yapılacak" dedi. Merkezin tam donanımlı olacağını söyleyen Başkan Babaoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve Sakarya Valimiz Sn. Çetin Oktay Kaldırım'ın büyük destek ve önem verdiği projemizde inşaat çalışmalarına başladık. Salgın nedeniyle erteleme oldu. Ancak kısa sürede bu işi tamamlayarak merkezimizi hizmete almak istiyoruz" diye konuştu.

KÜTÜPHANE SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ

Başkan Babaoğlu, "Psikososyal Desteğin yanı sıra çeşitli meslek kursları, Bilimsel Araştırma Merkezi ve kütüphane gibi alanlarla burası tam bir merkez olacak. Hendek'imizin özellikle ihtiyaçlara cevap veren modern bir kütüphaneye ihtiyacı vardı. Bu eksikliği gidermek için söz verdiğimiz gibi Kütüphaneyi tamamlayarak hizmete alacağız. Hendek'imizin değerine değer katacak, meslek öğrenmek isteyen hemşehrilerimizin birinci kapısı, istihdamın yuvası haline gelecek bu merkez sağladığı sosyal imkanlarla eğitim alanında da fark yaratacak" ifadelerine yer verdi. Park, açık alan, kafe ve diğer sosyal alanlarla merkezin içeriği anlamında sağladığı avantajların vatandaşlarımıza katma değer sunacağın dikkat çeken Başkan Babaoğlu, " Alt yapı ve üstü çalışmaları devam ederken sosyal alanda kaliteyi arttıracak adımlar atıyoruz. Bu merkez tamamlandığında hemşehrilerimiz için vazgeçilmez olacak" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre