Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı - Haberler
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Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

Balıkesir şehir merkezi, soğuk ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonunda kendini güneşe teslim etti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir şehir merkezi, soğuk ve yağmurlu giden hava şartları sonrasında hafta sonunda kendini güneşe teslim etti. Balıkesir'de güneşli havayı gören vatandaşlar şehir merkezine akın etti. Derecenin 13'ü bulduğu merkezde cocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin simgesi Milli Kuvvetler Caddesi en kalabalık günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havanın yağmura döneceği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

Şehrin simgesi Milli Kuvvetler caddesi güneşli havada doldu taştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Balıkesir, Milli, Yerel, Haberler

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